Mararul combate durerile abdominale

Mararul este bogat in multe vitamine vitale, A, C, care sunt esentiale pentru o functionare optima metabolica si stimularea sistemului imunitar.Semintele de marar sunt indicate in infectiile pulmonare.Uleiul esential din seminte de marar are puternice proprietati antimicrobiene, in special in infectiile pulmonare si digestive.Semintele… [citeste mai departe]