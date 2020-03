Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au prezentat in fața notarului pentru a se desparți oficial, moment in care tensiunea a plutit permanent intre foștii soți. In urma divorțului, Bianca Dragușanu a dat o veste bomba. Inainte de a se casatori cu Alex Bodi, vedeta a semnat un contract prenupțial. Prin…

- Marturisiri bomba dupa divorțul momentului. Dupa un mariaj de șase luni, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa urmeze drumuri separate. Ceea ce fanii nu știau este ca blondina a semnat contract prenupțial inainte de casatorie. Iata cu ce s-a ales aceasta in urma casniciei!

- Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au separat a zguduit intreg showbizul autohton. De curand, cei au decis sa se desparta și in fața notarului, semn ca lucrurile nu mai sunt deloc roz intre ei. Dupa acest anunț bomba, a urmat un altul: cei doi au semnat un contract prenupțial, prin intermediul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta in privința vieții ei personale. Vedeta este casatorita civil cu Alex Bodi și deși au spus ca vor divorța, iata ca aceștia sunt inca impreuna și fericiți unul alaturi de celalalt. Cu toate astea, cei doi nu vor sa mai dezvaluie lucruri din intimitatea lor,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc de nunta, insa nu au stabilit data exacta cand va avea loc evenimentul. Un lucru este insa clar: vedeta știe cum vor arata rochiile de mireasa.„Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de…

- „Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de moda, pentru ca imi permit. Mi-am facut planuri, daca am atatea rochii de mireasa. M-am gandit sa schimb macar 5! Ma duc cu una la biserica, ma schimb in alta, mai stau doua ore ma schimb…

- Vedeta a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale si a marturisit ca urmeaza sa o duca la control, deoarece boala poate aparea din nou. „Pe mama urmeaza sa o duc la un control, pentru ca a avut problemele astea de sanatate. Poate recidiva oricand. Știu ca suna puțin a drama, dar daca nu pui…