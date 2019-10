Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni dupa ce s-au casatorit civil, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat, potrivit Spynews. Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat. Cei doi au decis sa-si spuna adio, In urma neințelegerilor, aceștia au decis sa mearga pe drumuri separate, iar Alex Bodi a facut primele declarații despre…

- Alex Bodi a declarat pentru SpyNews ca nu se pune problema de bataie sau de alte lucruri de acest fel. Tot ce s-a spus despre el a fost doar o defaimare si o informatie menita sa-i faca rau. Barbatul a explicat clar ca, de fapt, sotia sa era foarte obosita si o dureau teribil picioarele si tocmai…

- Cancan prezinta imagini din care se vede cum, in jurul orei 23:30, Bianca Dragușanu și Alex Bodi parasesc luxosul restaurant din zona Herastru și se indreapta destul de agitați spre parcarea localului. Dupa ce au parcurs doar cațiva pași, de la ieșirea din local pana-n parcare, musculosul o agreseaza…

- Dupa cateva zile in care au tinut pe toata lumea in tensiune, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au aparut din nou impreuna. Perioada in care nu au mai publicat fotografii impreuna i-a pus pe jar pe admiratorii lor, care s-au gandit imediat la divort.

- Alex Bodi a negat faptul ca divorțeaza de soția lui, Bianca Dragușanu, și a facut primele declarații despre relația lor. Cei doi formeaza in continuare un cuplu solid, dupa cum spune afaceristul. „Bianca este o femeie foarte matura, dar cateodata e o copilița, are nevoie de atenție, de afecțiune. Business-urile…

- Bianca Dragușanu a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, intr-o ipostaza tandra, așa cum rar au fost vazuți pana acum. Bianca și Alex Bodi s-au casatorit civil in urma cu doar cateva zile, intr-un cadru restrans. „Eu in ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au casatorit civil astazi , in ciuda certurilor repetate și a zvonurilor ca s-ar fi desparțit definitiv. Cei doi sunt impreuna de un an de zile și se afla, fiecare, la cel de-al doilea mariaj. Bianca Dragușanu a fost ceruta de soție in urma cu doar doua zile, conform…