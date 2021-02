Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu ofera cele mai așteptate raspunsuri! Blondina considera ca este momentul sa vorbeasca și va veni astazi la Xtra Night Show, pentru a raspunde la cele mai indiscrete intrebari legate de viața ei. Totul in direct, de la 22:30, pe Antena Stars, la Xtra Night Show!

- Bianca Dragușanu a inceput razboiul. Focoasa blondina a facut dezvaluiri incendiare despre fostul sau soț. Ce face Alex Bodi pe la spatele Dariei Radionova? Diva fatala a showbiz-ului romanesc a spus la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, cum iși tradeaza fostul sau soț actuala iubita.

- Dupa ce și-a petrecut mai multe zile in arest preventiv, Alex Bodi s-a intors acasa. Controversatul om de afaceri a avut parte de o surpiza de proporții la reinrtoarcerea in domiciliul sau. Alex Bodi a fot așteptat de iubita lui, Daria Radinova, care i-a pregatit o petrecere de bun venit. „Prima data…

- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Sambata in jurul orelor 17:17, echipajul de poliție rutiera din cadrul Poliției mun. Suceava a fost sesizat de catre ofițerul de serviciu din cadrul Poliției mun. Suceava, despre faptul ca o patrula din cadrul Poliției mun. Suceava – Biroul Ordine Publica a observat pe bld. 1 Decembrie 1918 din mun.…

- Anul 2020 a facut-o pe Bianca Dragusanu sa treaca de la agonie la extraz. A bifat despartiri si impacari de nu le mai stie numarul. Despre toate picanteriile din viata ei, Bianca a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru Star Matinal, difuzat astazi, incepand cu ora 9.00, la Antena Stars.

- Scandalul dintre fosta și actuala lui Alex Bodi continua in spațiul virtual. De data aceasta, cea care a ieșit la atac a fost rusoaica Daria Radionova, femeia cu care Alex Bodi are o relație dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu.