Bianca Drăguşanu se pregăteşte să devină mamă: "Îmi doresc doi copii cu ochii verzi sau albaştri. Doar de asta vreau să mai fac" Potrivit declaratiilor sale, blondina se vede cu inca doi copii in cinci ani, exact asa cu si-i doreste. "Peste 5 ani ma mai vad cu doi copii, și copiii pe care o sa-i am o sa aiba sigur ochii verzi sau albaștri, pentru ca imi doresc foarte tare. Numai de asta vreau sa fac copii, ca sa fie cu ochii mei, ințelegi? Și cred ca voi fi și mai bine decat acum, dar ne auzim peste 5 ani, nu e problema! (rade) Eu de la an la an am fost tot mai mișto, am fost mereu varianta mea mai buna! Daca ma uit la pozele cu mine de acum un an, zic, „Eram mișto, dar acum sunt și mai mișto!”. Daca ma uit la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Cove sunt colegi la Vorbește lumea de 5 ani, iar acum, soția lui Radu Valcan a dezvaluit intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre relația cu cel alaturi de care iși petrece diminețile, in fața telespectatorilor. „Chiar sunt foarte norocoasa. Am avut o chimie foarte rapida in…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Alex Bodi a fost prins pe picior greșit de autoritați și a fost drastic sancționat. Pe langa suspendarea permisului, iubitul Biancai Dragușanu a primit o super-amenda și a fost plasat in carantina institutionalizata, pentru ca trebuia sa fie in izolare in perioada…

- In urma cu cateva zile, Alex Bodi a fost oprit de catre polițiști pentru ca barbatul conducea cu o viteza mult prea mare. Astfel, barbatul a fost sancționat pentru depașirea vitezei cu mai bine de 50 de km/h fața de viteza maxima admisa pe acea porțiune de drum. Alex se afla la volanul bolidului…

- In aceste momente, blondina si Bodi s-au impacat, insa Bianca este un pic sceptica in ceea ce priveste fidelitatea fostului ei sot. Dupa ce rusoaica a declarat ca Alex Bodi a chemat preotul acasa, semn ca și-o dorea de soție, acum afaceristul ii da replica rusoaicei. Citeste si: Bianca Dragusanu,…

- Bianca l-a primit inapoi pe Alex Bodi, insa doreste ca de aceasta data lucrurile sa mearga exact asa cum isi doreste. Cu toate ca cei doi au fost surprinsi intr-un club de noapte de pe litoral, in tandreturi, blondina continua seria mesajelor taioase, adresate subtil fostului sot, pe retelele de…

- Relația lor s-a incheiat acum cațiva ani buni, dar intre Catalin Botezatu și Bianca Dragușanu continua sa fie o relație foarte apropiata de prietenie. Nu de puține ori, creatorul de moda i-a luat apararea blondinei, in diverse scandale mondene, iar in urma cu ceva vreme chiar șoca atunci cand recunoștea…