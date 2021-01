Stiri pe aceeasi tema

- Daca anul trecut a traversat o perioada nu tocmai buna, iata ca acum Bianca Dragușanu e mai bine ca oricand. Vedeta se afla in Maldive alaturi de Gabi Badalau, potrivit surselor noastre, acolo unde traiește pe lux și opulența. S-a fotografiat in cele mai incendiare ipostaze, iar barbații sunt uimiți…

- Dupa ce s-a zvonit ca ar avea o relatie amoroasa, s-a aflat ce face acum Bianca Dragușanu in Maldive. Imaginile spun totul și despre Gabi Badalau. Bianca Dragușanu e in Maldive cu Gabi Badalau?! In urma cu o saptamana, cei doi erau surprinsi plimbandu-se impreuna intr-un mall din Dubai iar zvonurile…

- Exclusivitatea momentului. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost prinși impreuna, in Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanța de lux in Emirate, la inceput de an, unde s-au consolat reciproc in urma idilelor nereușite. Dupa ce zilele trecute au petrecut o seara de neuitat intr-un restaurant de lux,…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Bianca Dragușanu e pregatita de un nou inceput, iar vedeta se pare ca e gata sa paraseasca Romania pentru orașul pe care il viteaza cel mai des! Pe blondina o vedem mai tot timpul pe lux și opulența in Dubai, iar acum se pare ca vrea deja sa se mute acolo, iar cu ea sa o ia și pe fiica ei, Sofia!