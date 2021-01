Stiri pe aceeasi tema

- Speculațiile au curs continuu inca de la mica lor escapada in Dubai, dar acum totul e clar. Imaginile vorbesc de la sine! Bianca Dragușanu și Gaba Badalau formeaza cel mai nou și controversat cuplu din showbiz-ul romanesc. Cum au fost surprinși cei doi? Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt intr-o relație.…

- S-au vazut, s-au placut, ce ramane de facut? Totul despre relația lui Gabi Badalau cu Bianca Dragușanu: cum s-au cunoscut, ce au declarat și ce au facut impreuna pana acum? Detalii incendiare!

- Daca anul trecut a traversat o perioada nu tocmai buna, iata ca acum Bianca Dragușanu e mai bine ca oricand. Vedeta se afla in Maldive alaturi de Gabi Badalau, potrivit surselor noastre, acolo unde traiește pe lux și opulența. S-a fotografiat in cele mai incendiare ipostaze, iar barbații sunt uimiți…

- Imaginile cu Gabi Badalau și Bianca Dragușanu impreuna, in Dubai, au aruncat lumea mondena in aer. Insa, acum, dupa ce fanii celor doi au ramas ca pe jar, afaceristul face noi declarații despre ieșirile cu blondina. Iata ce se intampla, de fapt, intre el și fosta soție a lui Alex Bodi.

- In showbiz-ul romanesc, toate drumurile par sa duca la Alex Bodi. Chiar și cele ale lui Carmen de la Salciua, care s-a fotografiat in mașina afaceristului și a devenit rapid și motiv de cearta in casa sa, apoi ținta acuzațiilor fostei soții, Bianca Dragușanu. Legatura celor doi a fost pusa sub semnul…

- Oana Zavoranu este una dintre cele mai apreciate apariții depe micul ecran. Vedeta a fost intotdeauna directa și a spus lucrurilor pe nume.Recent, ea a fost vazuta in compania Biancai Dragușanu și a iubitului acesteia,in cadrul unui eveniment. Intrebata ce fel de relație are cu aceasta, bruneta a fost…