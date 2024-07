Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu, un fost politist local si alti doi suspecti au fost ridicati, joi, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) si dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

