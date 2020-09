Bianca Drăgușanu s-a despărțit din nou de Alex Bodi: „Decizia este definitivă” Cand totul parea sa mearga bine intre ei, Bianca Dragușanu s-a desparțit din nou de Alex Bodi. Vedeta susține ca ea a pus punct relației, iar decizia ei este definitiva. Bianca Dragușanu și Alex Bodi pareau mai fericiți ca niciodata impreuna, insa nici de aceasta data nu au reușit sa se ințeleaga. Blondina a pus capat relației tumultoase cu fostul sau soț și susține ca nu mai exista cale de intoarcere. Citește și: Cum arata Bianca Dragușanu fara extensii – nu o s-o recunoști! Cei doi și-au spus adio chiar in ziua in care au implinit doi ani de relație: „Da, este adevarat. Ieri (n.r. 1… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

