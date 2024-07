Bianca Drăgușanu ridicată de poliție: dosar de evaziune fiscală Joi dimineața, Bianca Dragușanu a fost reținuta de polițiști, fiind vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Vedeta este acuzata ca, timp de mai mulți ani, a adus haine din Turcia pe care le-a vandut fara sa declare veniturile obținute la stat. Prejudiciul in acest caz este estimat la peste 300.000 de lei. Percheziții la locuințele și magazinul Biancai Dragușanu In cursul dimineții, autoritațile au efectuat mai multe percheziții la locațiile deținute de Bianca Dragușanu, inclusiv la magazinul unde aceasta iși comercializa hainele de lux. Polițiștii au ridicat documente și alte probe relevante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

