Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu traiește o frumoasa poveste de iubire, dar totodata una cat se poate de discreta. Vedeta și Mike formeaza un cuplu de mai mult timp, insa iata cu se ocupa de fapt partenerul de viața al vedetei Antena Stars.

- Iulia Albu a intrat in vizorul Biancai Dragușanu, dupa ce aceasta i-a comentat ținuta in rubrica „Poliția Modei”. Fosta asistena tv spune, printre altele, cu multa ironie, ca daca Iulia Albu ar fi laudat-o, aceasta și-ar fi pierdut farmecul și ii recomanda sa fie atenta la tot ceea ce spune despre ea.…

- Ieri, in cadrul emisiunii Poliția Modei, difuzata la Antena Stars, Razvan Babana, alaturi de Iulia Albu, a dat carțile pe fața atunci cand vine vorba despre Bianca Dragușanu și a marturisit ce parere are, de fapt, despre celebra blondina. Bineințeles, reacția focoasei blondine nu a intarziat sa apara!

- I ulia Albu, care are in prezent emisiune la Antena Stars , e fericita și pe plan profesional, dar și personal. Dupa divorțul de Mihai Albu, vedeta și-a gasit liniștea in brațele lui Mike, barbatul alaturi de care are o relație de aproximativ cinci ani de zile. S-au și logodit, locuiesc impreuna și…

- Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid oficial sezonul amenzilor in cadrul premierei show-ului Politia Modei, la Antena Stars.

- Iulia Albu prezinta o noua emisiune la Antena Stars, mai exact „Poliția Modei”. Dupa ce și-a dat demisia de la PRO TV, ea semnat contractul cu Antena Stars, unde prezinta show-ul „I.A. cu stil”.Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid…

- Designerul de moda Iulia Albu este o femeie implinita atat pe plan profesional cat și personal. Cunoscuta stilista se mandrește cu reușitele in cariera, dar și cu fiica ei care devine din ce in ce mai frumoasa.