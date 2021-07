Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a recunoscut de cele mai multe ori ca cea mai importanta persoana din viața ei este și va ramane pentru totdeauna fiica ei, Sofia. In urma cu cinci ani, cand Bianca Dragușanu facea marele anunț, presa din Romania a vuit pe toate parțile, dar puțini știu cum a reacționat fostul ei soț…

- Dupa ce Paula Lincan și Marian Mexicanu și-au aruncat vorbe grele, acum se pare ca acesta incearca sa cada la pace cu ea și fiica lor. Seara trecuta cantarețul a contactat-o pe Maria, dar iata cum a reacționat ea.

- Bianca Dragușanu a postat prima fotografie alaturi de fiica sa Sofia, dupa ce micuța a avut nevoie urgenta de un control la medic, in urma unor mici probleme de sanatate. Cum arata și unde este acum fetița lui Victor Slav.

- Fiica Biancai Dragușanu trece prin clipe dificile. Vedeta are o viața extrem de agitata, insa nu doar pe plan amoros, caci acum are și probleme cu fiica ei Sofia. Fiica Biancai Dragușanu are probleme de sanatate De mai bine de trei luni se chinuie Bianca Dragușanu sa afle ce fel de afecțiune are fetița…

- Un scandal uriaș legat de transplatul de organe a izbucnit in Bulgaria. Intreaga conducere a spitalului de stat Lozeneț din Sofia a fost demisa dupa descoperirea unei "scheme" ilegale care funcționa de doi ani cu incalcarea grava a legii intr-un domeniu atat de sensibil.

- Fiica lui Adrian Minune a dat tot din casa. Cu ce probleme s-a confruntat Karmen Simionescu imediat dupa ce a nascut-o pe fiica ei Sofia. Ce s-a intamplat cu ea, ca femeie. Nu a vorbit despre aceste probleme, pana acum. De ce afecțiune a suferit artista acum doi ani de zile. Karmen Simionescu rupe tacerea…

- Oana Roman a marturisit ca dupa divorțul de Marius Elisei a urmat o perioada grea pentru fiica lor. Vedeta a precizat ca micuța Isabela simte lipsa tatalui, deși se intalnește mai tot timpul cu el.

- Andreea Banica se afla in Kenia, impreuna cu fiica ei, Sofia. Soțul și fiul vedetei au ramas in Romania, iar aceasta a explicat de ce nu le-au insoțin in vacanța. „Noi nu i-am luat pe copii in destinații indepartate pe alte continente. Consider ca fiind foarte mici nu ințeleg mai nimic și nici nu țin…