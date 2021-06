Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica o sa fie operata de urgența! Vedeta se confrunta cu probleme de sanatate, așa ca a fost nevoita sa ceara ajutorul medicilor. Aceasta a tot amanat intervenția chirurgicala pentru ca nu iși dorea sa se ajunga la bisturiu, dar acum este nevoita sa accepte ideea. Ce se intampla cu Andreea…

- Steliana Sima a fost prezenta azi in emisiunea ”La Maruța”, de la Pro TV, unde a venit alaturi de nepoata sa, de asemenea, interpreta de muzica populara. Elena Merișoreanu, operata de urgența maine Steliana Sima, una dintre cele mai frumoase artiste de muzica populara din Romania a marturisit, printre…

- Bianca Dragușanu trece prin emoții mari. Cunoscuta fosta soție a lui Alex Bodi a ajuns la doctor cu fiica sa. Ce s-a intamplat cu fetița pe care o are fosta prezentatoare de televiziune cu Victor Slav? Fanii vedetei s-au ingrijorat teribil inițial. Blondina a impartașit totul cu cei care o urmaresc…

- In urma cu mai bine un un an, actrița Marinela Chelaru a avut probleme grave de sanatate. Mai mult, aceasta s-a luptat cu kilogramele in plus, iar medicii au sfatuit-o sa slabeasca rapid, pentru ca viața ii este pusa in pericol. Acum, aceasta a slabit mult și pare ca se simte mai bine, iar in ultima…

- Unitatile mobile de terapie intensiva folosite de aproximativ 10 luni pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 sunt considerate utile de unii, in timp ce altii sustin ca o astfel de unitate poate fi utilizata doar temporar si pe perioade scurte. La Ploiesti, medicii au avut „tot timpul”…

- Probleme pentru Simona Gherghe. Deși la inceputul saptamanii trecute anunțase cu emoție, dar și cu entuziasm ca fetița sa, Ana, a inceput gradinița, acum o veste neașteptata i-a dat planurile peste cap. Iata ce s-a intamplat.

- Showbizul era zdruncinat saptamana trecuta o situație absolut tulburatoare. Laurette a fost batuta de un barbat intr-o camera de hotel, in București. Cei doi au ajuns atunci la poliție pentru declarație.

- Mario Nicolae, managerul lui Dinamo, considera ca implementarea VAR in Liga 1 nu este o prioritate. Oficialul „cainilor” nu impartașește opinia majoritații echipelor din campionatul Romaniei, care cer insistent introducerea arbitrajului video. Mario Nicolae, manager Dinamo: „E prea mult sa cerem bani…