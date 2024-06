Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au format un cuplu timp de aproape trei ani, insa, cei doi au luat pe toata lumea prin surprindere, cand la petrecerea VIVA!, organizata zilele trecute, au aparut separat. Ba mai mult, afaceristul a venit insotit de actuala lui iubita. Acum, el a facut primele declaratii…

- In ultimii ani, Raluca Badulescu s-a transformat total, iar acum la 49 de ani, vedeta arata așa cum iși dorește. A slabit mult și nu ezita sa iși expuna silueta in tinute provocatoare. In urma cu 13 ani, Raluca Badulescu a trecut printr-o intervenție chirurgicala de micșorare a stomacului care i-a schimbat…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul ei iubit. Fosta prezentatoare TV s-a desparțit de Gabi Badalau, iar acesta a acuzat-o ca l-a inșelat.Bianca Dragușanu se afla din nou in atenția publicului dupa ce relația sa cu afaceristul Gabi Badalau s-a incheiat definitiv. Recent, Gabi…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au participat la VIVA! Party, eveniment care a avut loc ieri, la un club din București. Daca anii trecuți iși faceau apariția impreuna, ca soț și soție, acum cei doi au aparut separat, sunt in proces de divorț de aproximativ doi ani de zile. O mulțime de vedete au participat…

- Ajunsa la aproape 55 de ani, varsta pe care o va implini la inceputul lunii august, Mihaela Radulescu a disparut in ultima perioada din lumina reflectoarelor. La inceputul acestui an, ea chiar a declarat, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ca s-a retras din televiziune și ca nu va mai…

- Ioana Ignat a aparut la TV la doar o zi dupa ce Sebastian Dobrincu a anunțat ca s-au desparțit. Deși a evitat sa vorbeasca despre viața personala, cantareața s-a dat de gol și a spus ca „se intampla lucruri extraordinare in viața mea”. Joi s-a aflat ca Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au desparțit…

- Actorul britanic Ian Gelder, care a interpretat rolul lui Kevan Lannister in serialul dramatic fantastic 39; 39;Game Of Thrones 39; 39;, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Cu o imensa tristete si cu inima franta in milioane de bucati postez aici pentru a anunta decesul celui care mi a fost…

- Cristina Cioran trece prin clipe de coșmar. Fosta prezentatoare TV este in continuare amenințata de fostul partener de viața și spune ca se teme pentru viața ei. Recent, vedeta a cerut un ordin de restricție impotriva lui, insa barbatul continua sa o amenințe. Cristina Cioran a dezvaluit ca s-a intalnit…