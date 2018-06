Stiri pe aceeasi tema

- Nu au trecut decat trei zile dupa ce s-a aflat ca Bianca si Victor Slav s-au despartit, dar abia acum se detoneaza adevarata bomba! Bianca a fost filmata deja in compania altui barbat, si nu a fost deloc saraca in gesturi tandre. Cei doi au fost surprinsi sarutandu-se la masa unui restaurant unde au…

- Victor Slav primește, se pare, lovitura dupa lovitura. Prezentatorul nu avea nici cea mai mica idee despre idila dintre Bianca Dragușanu și Tristan Tate, englezul care a cucerit-o. Fostul baiat de la Meteo a aflat despre relația fostei... din ziare!

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv, iar blondina a fost surprinsa cu un alt barbat. Este vorba despre luptatorul MMA Tristan Tate. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, l-a intalnit pe britanic in centrul Bucureștiului, la o zi dupa ce a fost vazut sarutandu-se cu prezentatoarea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit informația care zguduie showbizz-ul. Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu! (Citește AICI mai multe detalii). Cei doi s-au desparțit, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au facut primele declarații dupa ce s-au desparțit. Cei doi s-au cunoscut in platoul unei emisiuni TV, in urma cu șase ani. S-au indragostit pe loc și au decis sa inceapa o relație. Cei doi se casatorisera in 2013, insa, au divorțat, in urma infidelitații vedetei tv. …

- Mulți ii vedeau pe Victor Slav și Bianca Dragușanu din nou soț și soție, mai ales ca in urma cu aproape doi ani, ei au devenit parinți de fetița. Astazi insa, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit in exclusivitate ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. In urma cu puțin timp, foștii parteneri…

- Zona de nord a litoralului romanesc a fost luata cu asalt de vedetele autohtone, care și-au pregatit in detaliu ținutele și au dat fuguța la Mamaia. Printre numele cunoscute din showbiz, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a intalnit-o pe Alina Marulis, femeia care l-a consolat pe Victor Slav dupa…

- Victor Slav a facut declarații nemaiauzite despre o eventuala noua casatorie cu partenera lui de viața și mama fiicei sale, Bianca Dragușanu. Victor Slav și partenera sa de viața, Bianca Dragușanu , au avut o poveste de dragoste cu nabadai. S-au iubit, s-au casatorit, au divorțat dupa scurt timp, iar…