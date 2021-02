Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate mai sunt caile iubirii, mai atunci cand o avem ca personaj principal pe Bianca Dragușanu. Dupa ce aceasta a avut o relație cu Gabi Badalau, dar pe care nu au confirmat-o oficial, acum s-au desparțit, dar iata ca parca se anunța impacarea! Cum s-a dat de gol vedeta, prin gestul facut pe internet.

- Bianca Dragușanu este pe punctul sa bifeze a treia casatorie! Blonda a facut lumina și a raspuns la intrebarea care sta pe buzele tuturor in aceste zile: daca se marita sau nu cu Gabi Badalau? Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au cuplat in vacanța petrecuta impreuna in Maldive. Cea care i-a dat de…

- Dupa ce s-au bucurat de vacanța impreuna in Dubai, iar ulterior in Maldive, iata ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc pentru un pas important in relația lor! Spynews.ro v-a oferit astazi bomba zilei, aceea ca cel mai nou cuplu din showbiz vrea deja sa se casatoreasca! Se pare ca Bianca Dragușanu…

- Speculațiile au curs continuu inca de la mica lor escapada in Dubai, dar acum totul e clar. Imaginile vorbesc de la sine! Bianca Dragușanu și Gaba Badalau formeaza cel mai nou și controversat cuplu din showbiz-ul romanesc. Cum au fost surprinși cei doi? Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt intr-o relație.…

- Dupa ce s-a zvonit ca ar avea o relatie amoroasa, s-a aflat ce face acum Bianca Dragușanu in Maldive. Imaginile spun totul și despre Gabi Badalau. Bianca Dragușanu e in Maldive cu Gabi Badalau?! In urma cu o saptamana, cei doi erau surprinsi plimbandu-se impreuna intr-un mall din Dubai iar zvonurile…

- Inceputul anului 2021 a venit cu surprize nu numai pentru Bianca Dragușanu, ci și pentru Alex Bodi! Ce a aparut pe contul afaceristului, dupa ce fosta sa soție s-a cuplat cu Gabi Badalau in Dubai? Chiar el a postat! Acum este totul clar!

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!