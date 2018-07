Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a ținut sa puna lucrurile la punct și sa explice exact ce se petrece in viața ei in acest moment. Despre Bianca Dragușanu s-a spus, zilele acestea, ca relația sa cu noul iubit, Tristan Tate, ar cam scarțai, dupa ce vedeta de televiziune nu a fost prezenta la ziua de naștere a amorezului…

- Comitetul Director al SRTv a votat, in data de 21 iunie 2018, denuntarea unilaterala a contractului de cesiune incheiat in luna septembrie 2017 intre SRTv si Dragos Patraru, realizator si prezentator al emisiunii „Starea Natiei”. Decizia a avut la baza incalcarea, in mod repetat, de catre domnul Dragos…

- Bianca Dragușanu este foarte fericita cu viața pe care o are in acest moment, lucru pe care l-a spus foarte clar. Bianca Dragușanu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce s-a aflat despre desparțirea sa de Victor Slav , dar și despre noua poveste de iubire pe care o traiește cu…

- Bianca Dragușanu, reacție dura dupa desparțirea de Victor Slav. In urma speculațiilor, cum ca Sofia s-a aflat in grija tatalui ei, cat timp vedeta a fost la mare impreuna cu iubitul, aceasta a lamurit situația și a explicat totul printr-un mesaj postat pe contul de socializare. “Cat timp eu am fost…

- Bianca Dragușanu a explicat foarte clar de ce a decis sa se desparta de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și Victor Slav au fost casatorita pentru o perioada scurta de timp, dupa care au divorțat și iar s-au impacat. Au impreuna o fetiița, Sofia Natalia. Și cand toata lume se…

- Bianca Dragușanu a scos la iveala amanunte noi din povestea de dragoste pe care a avut-o cu Victor Slav. Ea a explicat cand au inceput sa se raceasca relațiile dintre ei. La sfarșitul saptamanii trecute s-a aflat ca Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit . La scurta vreme dupa separarea celor…

- Milionarul britanic Tristan Tate și Bianca Dragușanu formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul de la noi și, la cateva ore dupa ce și-a asumat relația cu prezentatoarea “Te vreau langa mine”, el a facut publica decizia tranșanta pe care a luat-0. Marturisirile venit in aceeași zi cu cele ale fostei…

- Victor Slav a reacționat dupa ce s-a aflat ca fosta lui partenera de viața, Bianca Dragușanu, are un nou iubit. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit . La scurt timp dupa ce cei doi au anunțat ca s-au separat, despre Bianca Dragușanu s-a aflat ca are un nou iubit,…