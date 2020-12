Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a facut-o pe Bianca Dragusanu sa treaca de la agonie la extraz. A bifat despartiri si impacari de nu le mai stie numarul. Despre toate picanteriile din viata ei, Bianca a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru Star Matinal, difuzat astazi, incepand cu ora 9.00, la Antena Stars.

- Bianca Dragușanu este o femeie libera, care poate face orice considera ca o va face fericita. Anul acesta, de Sarbatori, singurele persoane care ii mai pot aduce zambetul pe buze sunt chiar cei din familia ei, pe care ii va aduna alaturi de ea și de fiica ei, Sophia, la masa sa Craciun. Cum se pregatesc,…

- Rasturnare de situație intre Bianca Dragușanu și milionarul turc Cengiz Siklaroglu. Dupa ce o lunga vreme au fost cuplați de presa mondena, niciunul dintre protagoniști negand zvonurile in toata perioada, un interviu oferit de cei doi pentru Antena Stars a elucidat misterul. Strainul a vorbit raspicat…

- Antena Stars va ofera exclusivitatea momentului! Interviu bomba din casa celui mai excentric milionar Cengiz Siklaroglu, faimosul turc cu care Bianca Dragușanu a aparut in ultima perioada! Filmari din casa de sute de mii de euro a acestuia!

- Va prezentam superexclusivitatea momentului! Antena Stars este singura televiziune care a reușit sa filmeze in casa celebrului turc Cengiz Siklaroglu alaturi de Bianca Dragușanu și acesta. Cei doi au fost protagoniștii unui interviu de senzație, in care au facut dezvaluiri uluitoare. Iata ce a spus…

- Daria Radionova, actuala iubita a lui Alex Bodi, a oferit primele declarații despre situația cu care se confrunta in prezent! Focoasa șatena susține ca este totul este bine in momentul de fața, semn ca situația este sub control și ca nu au intervenit și alte probleme. "Da, sunt bine! Mulțumesc",…