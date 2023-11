Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a fost surprins de polițiști seara trecuta, conform unor surse Realitatea PLUS, in timp ce se afla la volanul unui Lamborghini, imbracat doar in chiloți și sub influența drogurilor. Testul efectuat de polițiști a scos la iveala faptul ca era pozitiv la cannabis."La data de 27 octombrie a.c.,…

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.…

- Polițiștii sunt acum anchetați de șefii lor pentru ca au omis sa raporteze cazul superiorilor.Hoțul a fost prins la cateva ore dupa jaf, iar agenții au recuperat 500 de lei și mai multe pachete de țigari și sticle de alcool. Dupa ce a fost dus la poliție, intr-un moment de neatenție al agenților, barbatul…

- Polițiștii de ordine publica din cadrul secțiilor de poliție din București vor primi in dotare dispozitive cu electroșocuri. Potrivit Europol, primele 20 de dispozitive cu electroșocuri au fost oferite spre folosința Direcției de Poliție a Municipiului București, urmand ca alte 20 de bucați sa fie furnizate…

- Incidentul a avut loc pe drumul județean care face legatura intre Preutești și Dolhasca.Polițiștii erau in misiune și au observat mașina, au facut semn sa opreasca, insa femeia de 24 de ani de la volan nu a ținut cont de semnal.Ca sa scape de poliție, a intrat pe contrasens, unde a lovit o alta mașina…

