- Dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru mai multe proceduri, unele invazive și altele mai simple, Larisa Udila a decis ca a exagerat in privința intervenției de la nivelul buzelor. Influencerița a dezvaluit ca a decis sa-și scoata acidul hialuronic din buze sau cel puțin o parte din…

- Ministrul Lucian Bode a plagiat in lucrarea de doctorat pe care a susținut-o in 2018, a decis Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai. Pentru analiza lucrarii, Comisia de Etica a cooptat mai mulți experți de la universitați internaționale.

- Drept raspuns, Rusia a anunțat ca nu va mai vinde incepand cu 1 februarie 2023 petrol acestor țari. Batalia energetica se prelungește și anul acesta, dar 2022 va ramane anul in care Rusia a accelerat o criza energetica globala. Pentru industria energetica, 2022 va fi tinut minte ca anul in care invadarea…

- VEȘTI… Taxele și impozitele locale nu vor fi majorate pentru cetațenii municipiului Huși, doar se vor adapta la rata inflației. Aceasta este cea mai importanta decizie a consilierilor municipiului Huși, luata in ultima ședința de CL din 2022. Deși au fost multe schimburi de pareri, unele pe teme care…

- Germania a decis sa majoreze preturile la care anumite medicamente pot fi vandute de producatori, pentru a combate lipsa de antibiotice in farmacii, a anuntat marti ministrul Sanatatii de la Berlin, in contextul unei penurii de medicamente care provoaca ingrijorari in mai multe tari din Europa, transmite…

- Senatul SUA a adoptat miercuri seara prin vot vocal un proiect de lege care le interzice angajaților federali sa foloseasca aplicația de partajare video TikTok deținuta de China pe dispozitivele guvernamentale. Proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat de Camera Reprezentanților SUA inainte de a merge…

- Parlamentul a decis. In perioada rece a anului, 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023 va fi interzisa deconectarea consumatorilor casnici de la sursa de alimentare cu gaz, energie termica si energie electrica. 70 de deputati au votat proiectul de lege in a doua lectura.