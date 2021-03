Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a plecat in vacanța in urma cu doar cateva zile, dar fiul de milionar e discret in ceea ce privește imaginile. Totuși, in aceasta seara a publicat un scurt clip video și se pare ca fiul de milionar petrece in localuri exclusiviste.

- Sa fie vorba chiar de prima imagine postata de Bianca Dragușanu din vacanța unde ar fi cu Gabi Badalau? Nimic nu ne mai surprinde, insa mesajul postat de vedeta lasa loc de multe interpretari.

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta, dupa ce in urma cu cateva zile a lasat sa se ințeleaga ca s-a desparțit de Gabi Badalau. Vedeta a plecat in vacanța, departe de Romania. Iata pentru ce destinație de vis a optat aceasta.

- Claudia Patrașcanu vine cu noi detalii surprinzatoare din mariajul cu Gaba Badalau. Scandalul dintre ei continua, iar noi detalii ies la iveala care cu siguranța il vor deranja pe fiul milionarului. Ce a dezvaluit acum celebra cantareața? Claudia Patrașcanu, inșelata de Gabi Badalau. Care au fost cele…

- Dupa ce Maldive a devenit pentru aproape o luna pamant romanesc, Bianca Dragușanu cutreierandu-l ba alaturi de prieteni, ba in preajma lui Gabi Badalau, cel despre care acum se presupune ca este foarte apropiata, diva a revenit in Romania, unde o ține dintr-o petrecere in alta. Bianca Dragușanu, la…

- Invaluita in mister și negare, relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, traita in lux, in Maldive, bulverseaza pe toata lumea. Subiectul a fost comentat astazi de Cristina Cioran, la ”Vorbește Lumea”. Relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau, un mister. Cristina Cioran și-a dat cu parerea Bianca…

- Dupa multe desparțiri in anul trecut, 2021 a inceput cu dreptul pentru Ramona Olaru și Cuza, care sunt din nou impreuna! Cei doi au petrecut sarbatorile in țara, dar imediat și-au facut bagajul și au plecat acolo unde vremea e calda și nisipul fierbinte!