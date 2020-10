Stiri pe aceeasi tema

- La numai o zi dupa ce a aparut cu vanatai pe fața, Bianca Dragușanu a fost surprinsa la cumparaturi. Astfel, se pare ca vedeta petrece cateva momente de liniște intr-un centru comercial, poate pentru a-și mai atenua din suferința avuta. Ce a facut Bianca Dragușanu la nici 24 de ore dupa ce a fost batuta…

- Dupa cateva ore de silenzio stampa, Bianca Dragușanu revine in forța pe rețelele de socializare, unde a postat doua fotografii cu o domnișoara despre care spune ca este „prostituata de Londra”. In plus, in fotografiile postate se vede și o parte din brațele lui Alex Bodi, semn ca acesta ar avea o amanta.…

- Bianca Dragușanu, batuta și invinețita de Alex Bodi. Accepta in continuare sau ia atitudine? Relația dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi a fost inca de la inceput una cu multe suișuri și coborașuri. Nenumarate desparțiri și impacari, dar și presupuse episoade de violența din partea barbatului. Acum…

- Daca, in luna martie a.c. blondina a decis sa faca publica situația sa, o imagine in care o arata desfigurata de fostul sau soț, ei bine, cancan.ro a surprins imagini zguduitoare dintr-o noua etapa a scandalului conjugal ce-i are drept protagoniști. Conform imaginilor ce probeaza actul de violența,…

- Daca pana nu cu mult timp in urma vorbeam despre desparțirea Biancai Dragușanu și Alex Bodi, acum nici nu se mai pune problema de așa ceva. Cei doi au uitat de tot și se afișeaza in public mai indragostiți ca niciodata!

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au despartit exact in ziua in care implineau doi ani de relație. "Ieri, pe 1 septembrie, cand am implinit 2 ani de relație am decis sa pun punct. Ieri am decis sa pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau sa-i mulțumesc pentru relația frumoasa pe care am avut-o,…