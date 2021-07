Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean a recunoscut care era relația dintre Bianca Dragușanu și fiica ei și a lui Alex Bodi, in timpul in care vedeta era partenera de viața a milionarului. Blondina a povestit cat de apropiata era relația dintre ele, fiind și singura femeie pe care cea mica a acceptat-o ca noua femeie din viața…

- Iulia Salagean a fost mai sincera ca niciodata și a vorbit despre relațiile pe care fostul sau soț, Alex Bodi, le-a avut dupa mariajul cu Bianca Dragușanu. Blondina a marturisit la Xtra Night Show ce crede despre femeile cu care milionarul s-a tot afișat in ultima perioada.

- Alex Bodi nu ar vrea sa renunțe la Bianca Dargușanu, chiar daca se afișeaza in tandrețuri cu o alta diva mioritica. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca fostul sau soț i-ar cere in repetate randuri sa redevina un cuplu, deși nunta cu Gabi Badalau a fost deja anunțata, cat și…

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au intalnit in urma cu doar cateva zile, iar fiecare revedere a fost una cu ”scantei” pentru cei doi. Afaceristul a spus la Xtra Night Show motivul pentru care o mai cauta in continuare pe fosta sa soție.

- Dupa ce Alex Bodi i-a facut scandal in salonul de cosmetica, Bianca Dragușanu a vorbit despre neplacutul incident la Xtra Night Show. Vedeta vrea sa dea uitarii toate lucrurile negative din viața ei. Și se jura ca intre ea și afacerist nu mai exista nicio șansa de impacare. Bianca Dragușanu nu-i da…

- Andreea Balan a fost invitata in cadrul emisiunii „Xtra Nigjt Show”, unde a facut dezvaluiri emoționante din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care locuia la bunica ei, pe timpul vacanței de vara.„Eram vara la bunici și dormem cu bunica in pat, nu ma lasa la discoteca, dar așteptam sa adoarma,…