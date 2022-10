Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile pe care le-a facut jurnalistul și vlogger-ul George Buhnici, intr-un interviu difuzat luna trecuta intr-o emisiune TV, și care au iscat un val de reacții pe Internet, au ajuns și in atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii. Oficialii CNCD au decis amendarea lui Buhnici…

- „Vergeturile” lui George Buhnici l-au costat! Cați bani il obliga CNCD sa plateasca, pentru declarațiile controversate despre femei „Vergeturile” lui George Buhnici l-au costat! Cați bani il obliga CNCD sa plateasca, pentru declarațiile controversate despre femei Colegiul director al Consiliului National…

- Liviu Varciu locuiește cu familia intr-o vila de lux, in care a investit sute de mii de euro. Recent, intr-o postare pe rețelele de socializare, actorul s-a aratat indignat de factura la gaze pe care a primit-o, dar a și dezvaluit ce va face pentru a nu mai plati atat de mulți bani pe utilitați. Factura…

- Cati bani face Carmen Salciua din muzica? Una din popularele vedete in acest moment, vedeta trece prin momente fericite. Recent, redacția Playtech scria despre o noua posibila casatorie a vedetei cu actualul partener, Marian Corcheș. Pe de alta parte, Carmen Salciua se ocupa și de proiectele sale muzicale…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a decis amendarea unei benzinarii din Dambovița, dupa ce angajații au afișat un anunț conform careia femeile erau atenționate sa nu schimbe Post-ul O benzinarie din Dambovița, amendata pentru discriminare și incalcarea dreptului…

- Recent, consilierii județeni au aprobat devizul general pentru obiectivul de investiții ”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul International Maramureș” – Terminal nou, revizuit, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Astfel, noii indicatori economici…

- S-a aflat ca Bianca Dragușanu face o noua operație estetica. Recent, frumoasa vedeta s-a fotografiat in cabinetul medicului estetician, semn ca urmeaza o alta schimbare in ceea ce privește frumusețea. Ce modificari iși aduce, mai nou, vedeta, vedeți in articolul de mai jos. Bianca Dragușanu, din nou…