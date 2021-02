Stiri pe aceeasi tema

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- Nici bine nu au terminat sa-și arunce sageți subtile una celeilalte, caci, surpriza: o noua veste arunca in aer lumea mondena și amplifica razboiul intre fosta și actuala lui Alex Bodi! Bianca Dragușanu și Daria ”impart” același inel? Imaginea care pune pe toata lumea pe ganduri! Bodi, Bodi, ce-ai facut?

- Sa vezi și sa nu... crezi! Prima desparțire dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi care nu se lasa cu un scandal monstru! Dupa ce afaceristul a confirmat desparțirea de blondina, iar Bianca a vrut sa-l ”ințepe” puțin, așa cum știe ea mai bine, in cele din urma, diva noastra a decis sa plece! Unde? Veți…