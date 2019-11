Bianca Drăguşanu, LOVITĂ din nou de Alex Bodi. Imagini şocante cu agresiunea petrecută în parcarea unui restaurant Cuplul Bianca Dragușanu-Alex Bodi continua scandalurile In urma cu puțin timp, vedeta a fost victima unui nou "atac" al soțului ei, de data aceasta, in apropierea unui restaurant de fițe din Capitala. Bianca Dragusanu, la URGENTE dupa ce a fost agresata de SOT. I-a infipt furculita in mana cand a aflat de divort FOTO Oamenii au fost șocați in momentul in care au vazut intreaga scena! Bianca și Bodi se aflau langa limuzina lor de lux și se certau, fara sa se mai gandeasca deloc ca ar putea fi vazuți de cineva! La un moment dat, lucrurile au degenerat, barbatul a ridicat tonul și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnica securitatii si echipamentul special lipsesc cu desavarsire la un santier din Capitala. Cel putin asa reiese din imaginile, expediate pe adresa redactiei PUBLIKA.MD.Se intampla pe strada Sprancenoaia 1/a, unde este construit un bloc cu 11 nivele.

- Oamenii care lucreaza la birou s-ar putea transforma in 20 de ani, daca nu vor fi facute schimbari importante in mediul lor de lucru. O echipa de experți in sanatate a creat un prototip pentru a arata ce schimbari alarmante ar putea suferi aceștia.

- Salvatorii au intervenit de urgenta in urma unui accident grav de circulatie care s-a produs la intersectia strazilor Alba Iulia și Onisifor Ghibu din Capitala cu implicare unui troleibuz de pe ruta 21 si a unui autovehicul de model Porsche Cayenne.

- Alex Bodi a facut primele declarații dupa ce s-a spus ca ar fi batut-o pe soția sa, Bianca Dragușanu, in parcarea unui restaurant din Capitala. Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt din nou in centrul atenției dupa ce s-a aflat ca cei doi ar fi fost protagoniștii unui scandal monstru in parcarea unui restaurant…

- Oamenii legii au intentat o cauza penala in privinta procedurii de achizitie a celor 31 de autobuze pentru Capitala. Ofiterul de presa al Inspectoratului General al Politiei, Mariana Betivu, a declarat pentru IPN ca este vorba despre o cauza penala intentata pentru „abuz de putere sau abuz de serviciu”.…

- O femeie beata din Arad, care lucreaza ca agent de paza, a batut fara motiv o adolescenta de 15 ani. Agresiunea a fost oprita de un echipaj al Poliției Locale aflat in zona, iar individa de 29 de ani a fost imobilizata. Poliția aradeana a preluat cazul iar prima masura luata a fost amendarea agresoarei…