- Desi s-a iubit cu romani cunoscuti precum Catalin Botezatu, Adrian Cristea sau Victor Slav, un strain a reusit sa-i puna „capac” celebrei Bianca Dragusanu. Vedeta e innebunita dupa Tristan Tate si nu isi mai poate stapani sentimentele nici macar in public.

- Tristan Tate i-a facut prima declarație de dragoste publica Biancai Dragușanu, actuala lui partenera de viața. Tristan Tate și Bianca Dragușanu sunt indragostiți lulea. Tanarul amorez al prezentatoarei de televiziune i-a declarat dragostea public acesteia. “Te iubesc, frumoasa mea, Bianca Dragușanu”,…

- Bianca Dragusanu s-a despartit de Victor Slav si a fost surprinsa deja cu un alt barbat. Se pare ca relatia dintre blondina si tatal copilului ei este istorie si de aceasta data intre ei nu pare sa mai existe o cale de impacare.

- In urma cu doua zile am prezentat, in exclusivitate, faptul ca Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu.(VEZI DETALII AICI) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, prima reacție a lui Adrian Cristea.(Console si accesorii gaming)Fotbalistul a oferit primele declarații…

- Marius Țeicu a trecut prin cea mai cumplita tragedie prin care poate trece un parinte atunci cand și-a ingropat fiica, pe Patricia Țeicu, decedata la varsta de 41 de ani , dupa ce a dus o lupta crunta cu leucemia. La aproape un an de la moartea fiicei sale, Marius Țeicu a vorbit despre dureroasa pierdere…

- La emisiunea pe care o modereaza la Antena 1, Simona Gherghe a vorbit despre marea interpreta de muzica populara Ionela Prodan. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a vorbit și ea despre regretata cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care a incetat din viața luni, 16 aprilie , la varsta…

- Mirela Boureanu Vaida a explicat foarte clar care este adevarata relație dintre ea și Simona Gherghe, colega sa. Despre cele doua s-a spus ca ar fi rivale. Mirela Vaida a i-a ținut locul Simonei Gherghe la emisiunea Acces Direct pe durata cat aceasta a fost insarcinata și in timpul concediului post-natal.…

- Cantareața de muzica de petrecere Carmen Șerban are toate motivele sa fie fericita. Parinții sai implinesc 50 de ani de cand sunt casatoriți. Carmen Șerban, care a explicat cum sta treaba cu interdicția pe care o are in SUA , este foarte atașata de parinții ei. Aceștia implinesc anul viitor 50 de ani…