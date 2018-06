Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in drum spre litoralul romanesc, impreunE cu Bianca DrEguxanu, milionarul englez a fost intrebat de blondE despre fostele relatii. Totul dupE ce spynews.ro a publicat in exclusivitate dezvEluiri despre fosta iubitE pe care ar fi pErEsit-o pentru Bianca DrEguxanu xi care, cu "inima frantE,, ar…

- Bianca Dragușanu a explicat foarte clar de ce a decis sa se desparta de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și Victor Slav au fost casatorita pentru o perioada scurta de timp, dupa care au divorțat și iar s-au impacat. Au impreuna o fetiița, Sofia Natalia. Și cand toata lume se…

- Declarația Biancai Dragușanu care lasa loc de interpretari. Prezentatoarea tv a facut marturisiri neașteptate in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. “Prima casatorie nu rezista mereu pentru totdeauna, insa cea de a doua are maxime sanse. Evident ca ne-am apucat sa intrebam psihologii sa…

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate au petrecut seara trecuta intr-un local din Centrul Vechi al Bucureștiului alaturi de Mircea Branzei. Iubitul Denisei Tanase și-a serbat ziua de naștere, iar cand prezentatoarea de la “Te vreau langa mine” și-a facut apariția de mana cu noul iubit, CANCAN.ro, site-ul…

- Bianca Dragușanu și noul ei iubit nu se mai ascund! Superba blonda și sportivul de origine britanica au ieșit in oraș ținandu-se de mana, miercuri seara (20 iunie). Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a stat de vorba cu fostul luptator MMA și a obținut primele declarații despre relația cu cu…

- Noua relație a Biancai Dragușanu cu Tristan Tate a ajuns pe buzele tuturor, dar sa nu uitam de Victor Slav! Prezentatoarea a vorbit, abia acum, despre motivele care au facut-o sa se desparta de tatal fetiței ei. Și, spune ea, nu este vorba despre infidelitate la mijloc. La distanța de patru zile dupa…

- Bianca Dragușanu parca a inflorit dupa ce s-a ”combinat” cu Tristan Tate, un fost luptator englez, stabilit in Romania, care are afaceri de milioane de euro. Prezentatoarea nu se poate abține sa nu-i trimita mesaje non stop! Bianca are din nou fluturași in stomac și se comporta ca o adolescenta indragostita…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv, iar blondina a fost surprinsa cu un alt barbat. Este vorba despre luptatorul MMA Tristan Tate. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, l-a intalnit pe britanic in centrul Bucureștiului, la o zi dupa ce a fost vazut sarutandu-se cu prezentatoarea…