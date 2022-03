Bianca Drăgușanu l-a dat uitării pe Gabi Bădălau de 8 martie. Cu cine a petrecut vedeta într-un restaurant din Capitală / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan este o mama implicata in creșterea fiul ei, iar vedeta il susține și ii este alaturi la fiecare pas. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și au surprins imagini de senzație cu aceștia intr-un centru comercial din Capitala.

- Stelian Ogica iși face mereu timp pentru persoanele importante din viața lui. Afaceristul și iubita lui, Alice Moisescu au petrecut momente prețioase impreuna la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele celor doi indragostiți…

- Catalin Moroșanu știe cum sa se imparta intre viața personala, cat și cea profesionala. Sportivul traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața lui, asta dupa ce soția sa, Georgiana Moroșanu a adus pe lume cel de-al doilea copil la sfarșitul anului trecut. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu…

- O cunoscuta vedeta din Romania a cazut victima hoților chiar in Paris. In timp ce se afla in vacanța, ea a fost furata de fața cu prietenii sai. Din pacate, nu a reușit sa recupereze ce i-a fost furat. O vacanța cu peripeții a trait vedeta noastra dupa ce a ramas fara un bun personal […] The post Vedeta…

- Iasmin Latovlevici a dat uitarii fotbalul și s-a pus pe distracție. Cu cine e petrecut sportivul intr-un restaurant de lux din Capitala și cum a „sarbatorit” Gabriel Torje infrangerea echipei Dinamo. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze exclusive.

- Bianca Dragușanu a facut senzație toata noaptea in Dubai, dupa ce s-a filmat pe rețelele de socializare dansand pana in zori alaturi de prietenii sai. Frumoasa blondina a impresionat și de aceasta data cu silueta ei de invidiat, dar și cu mișcarile provocatoare pe care le-a oferit pe ritmul muzicii.

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Excentricul milionar Eduard Ursescu traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de soția lui, o blondina mult mai tanara decat el. Cei doi au o relație sudata și nu stau prea mult timp departe unul de celalalt. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele afaceristului supranumit Edy de Romania și l-au…