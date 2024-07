Stiri pe aceeasi tema

- La Xtra Night Show au aparut imagini de senzație din Nordul Capitalei, locul frecventat de personajele din showbiz-ul romanesc. Bianca Dragușanu a fost in același loc cu Alex Bodi și Gabi Badalau. In timp ce cu unul dintre ei a vorbit, pe cel de-al doilea nici nu l-a observat. Ce declarații a facut…

- Bianca Dragușanu face dezvaluiri despre relația cu Gabi Badalau. Dupa ce fiul celebrului baron PSD Nicu Badalau a aparut in public cu noua sa cucerire și a acuzat-o pe Bianca de infidelitate, vedeta a rupt tacerea. Dragușanu spune ca a fost inșelata de Gabi Badalau patru ani de zile și ca i-a iertat…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit dupa aproape patru ani de relație, in care s-au desparțit și impacat de mai multe ori. Afaceristul spune ca nici nu mai exista loc de impacare, asta pentru ca susține ca a fost inșelat. Mai spune ca deși ar fi venit in fața blondinei cu probe, ar fi continuat…

- Dupa desparțirea de Gabi Badalau, Bianca Dragușanu este din nou singura. Vedeta a fost acuzata de fostul iubit ca ar avea o relație de peste 6 luni cu altcineva deși aceștia s-au desparțit doar in urma cu cateva saptamani.Blondina a negat vehement acuzațiile, menționand ca, din cauza caldurii, caracterul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit definitiv dupa o relație de patru ani. Cei doi exclud varianta unei posibile impacari, iar cei doi au ajuns, din nou, sa iși arunce vorbe grele. Blondina neaga ca ar fi calcat stramb in relația cu afaceristul, in timp ce fostul ei iubit spune ca are dovezi…

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.