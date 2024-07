Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost saltata de Poliție! Blondina este acuzata ca a vandut haine din Turcia ca fiind de lux, fara sa-și plateasca taxele la stat. Iubita lui Gabi Badalau a fost dusa la audieri la Poliția Economica, fiind suspecta intr-un dosar de evaziune fiscala. Oamenii legii au facut și percheziții…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit in urma cu cateva saptamani pentru a 11-a oara. Și-au aruncat vorbe grele, au spus ca nu iși mai vorbi, doar ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de la restaurant. Blondina și afaceristul au fost, din nou, surprinși impreuna.

- Scandalul dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau ține ocupate in prezent paginile ziarelor cu ultima lor desparțire. Aflat in vacanța in Grecia cu noua iubita, Gabi Badalau inca i-ar scrie mesaje fostei sale iubite, așa cum a lasat ea de ințeles. De asemenea, blondina l-a acuzat pe afacerist de infidelitate,…

- Dupa ce a fost acuzata de Gabi Badalau ca i-a fost infidela, a venit momentul ca vedeta sa spuna partea ei de adevar. De aceasta data nu a mai fost ”blanda” și nu a incercat deloc sa il menajeze pe Gabi Badalau. Mai mult, a dezvaluit cum ar fi fost inșelata de el, in momentele in care Bianca Dragușanu…

- Dupa desparțirea de Gabi Badalau, Bianca Dragușanu este din nou singura. Vedeta a fost acuzata de fostul iubit ca ar avea o relație de peste 6 luni cu altcineva deși aceștia s-au desparțit doar in urma cu cateva saptamani.Blondina a negat vehement acuzațiile, menționand ca, din cauza caldurii, caracterul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit definitiv dupa o relație de patru ani. Cei doi exclud varianta unei posibile impacari, iar cei doi au ajuns, din nou, sa iși arunce vorbe grele. Blondina neaga ca ar fi calcat stramb in relația cu afaceristul, in timp ce fostul ei iubit spune ca are dovezi…

- Cea mai recenta apariție a lui Vali Vijelie alaturi de soția lui din mediul online a starnit o mulțime de reacții dure din partea fanilor. In luna aprilie, artistul a fost surprins alaturi de o femeie misterioasa.