- Bianca Dragușanu a facut recent cele mai sincere marturisiri din spatele mariajului cu fostul ei soț, Alex Bodi. Vedeta și-a pus sufletul pe tava in fața fanilor sai, astfel ca a decis ca este pregatita sa le povesteasca acestora toate episoadele grele prin care a trecut alaturi de fostul sau partener…

- Un nou scandal a izbucnit intre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu. Celebra artista nu a avut mila deloc de controversatul designer. De ce fosta soție a lui Gabi Badalau nu o vrea pe blondina in preajma baieților ei, Nicholas și Gabriel. Care este motivul ei, de fapt. Bianca Dragușanu, desființata…

- Alex Bodi nu ar vrea sa renunțe la Bianca Dargușanu, chiar daca se afișeaza in tandrețuri cu o alta diva mioritica. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca fostul sau soț i-ar cere in repetate randuri sa redevina un cuplu, deși nunta cu Gabi Badalau a fost deja anunțata, cat și…

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Relația complicata a Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau ia amploare, iar acum Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e implicata. Se pare ca dupa desparțirea de o zi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau i-a dat mesaj Iuliei. Bianca Dragușanu a aflat! Stați sa vedeți ce a urmat.

- In urma cu scurt timp, Gabi Badalau a dat vestea ce a zguduit intreg showbiz-ul autohton! Celebrul afacerist a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, atunci cand nimeni nu se aștepta. Cu siguranța, cea mai mare curiozitate a fanilor a fost ce face diva in acest timp. Iata așadar cu cine s-a afișat…

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Dupa ce ieri Alex Bodi s-a ținut dupa Bianca Dragușanu la salonul de cosmetica, sursele noastre spun ca afaceristul l-a sunat pe Gabi Badalau, chiar de fața cu vedeta. Ce i-a spus fostul soț al Biancai actualului ei partener. Incearca sa le strice relația?