Bianca Drăgușanu în vizorul poliției: acuzații de evaziune fiscală pentru vânzarea de haine de lux Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 4, au efectuat percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala, vizand patru persoane. Printe persoanele vizate de acest dosar se numara și Bianca Dragușanu. Vedeta este acuzata ca ducea haine din Turcia si le vindea sub marca proprie, fara […] The post Bianca Dragușanu in vizorul poliției: acuzații de evaziune fiscala pentru vanzarea de haine de lux appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru Bianca Dragușanu! Vedeta este audiata, in acest moment, la Serviciul de Investigații Criminale, sub suspiciunea de evaziune fiscala. Mascații au intrat peste ea in casa in cursul acestei dimineți. Se pare ca diva ar fi intermediat vanzarea unor haine de lux in valoare de peste…

- Politistii din Bucurseti au facut, joi, perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, una dintre cele patru persoane vizate fiind Bianca Dragusanu. Aceasta este acuzata ca ducea haine din Turcia si le videa sub marca proprie, fara a declara veniturile. Vanzarile se faceau online.

- Bianca Dragusanu, un fost politist local si alti doi suspecti au fost ridicati, joi, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) si dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala, au declarat, pentru AGERPRES, surse judic

- Bianca Dragușanu a fost dusa joi, 18 iulie, de polițiști la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala, dupa ce ar fi adus haine de lux din Turcia pe care le vindea sub marca proprie, fara a declara veniturile la stat, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.In acest dosar, polițiștii bucureșteni…

- Joi dimineața, Bianca Dragușanu a fost reținuta de polițiști, fiind vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Vedeta este acuzata ca, timp de mai mulți ani, a adus haine din Turcia pe care le-a vandut fara sa declare veniturile obținute la stat. Prejudiciul in acest caz este estimat la peste 300.000…

- Astazi, 5 iunie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ndash; Sector 1 pun in executare patru mandate de perchezitie domiciliara si sase mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov…

- Doi angajati in functia de referenti statisticieni de specialitate in cadrul unei firme care are ca obiect de activitate pariurile sportive sunt cercetati pentru frauda informatica in forma continuata. Prejudiciul estimat in dosar este de 750.000 de lei. Ei sunt suspectati ca au modificat manual cotele…

- ”Astazi, 16 mai 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 5 au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…