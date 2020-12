Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineața, Alexi Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost saltat de polițiști in cadrul unei operațiuni efectuate de trupele DIICOT ce s-a desfașurat in nu mai puțin de 28 de județe din Romania și in București, dupa ce s-a aflat ca ar fi fost implicat intr-o rețea de proxenetism. Paparazzii…

- Bianca si Alex au avut o relatie cu multe certuri si despartiri, dar de fiecare data au reusit sa repare lucrurile dintre ei si sa ajunga din nou impreuna. Acum, insa, au ajuns din nou in acelasi punct si au decis sa se separe. Dupa despartirea de Bodi, Bianca Dragusanu a plecat din tara pentru…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii noștri! Noi avem primele imagini cu Bianca Dragușanu, dupa ce ea și Alex Bodi s-au desparțit, din nou. Vedeta a plecat din țara! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt protagoniștii cele mai controversate povești de amor din showbiz. Bianca Dragușanu a ieșit și a spus ca va marturisi unele detalii picante din viața ei de amor, apoi s-a scris ca a fost batuta dur de Alex Bodi, iar acum cei doi petrec la braț ca și cum nimic nu…

- Totul a inceput in dimineata zilei de 1 octombrie, cand vedeta a postat pe Instagram un story in care promite dezvaluiri socante. ”Dragii mei, astazi am sa imi dau toate maștile jos și am sa va povestesc o drama care poate sa aiba un final fericit. Urmeaza sa va fac niște dezvaluiri incendiare,…

- Imagini controversate cu Bianca Dragușanu au aparut in presa mondena. Vedeta pare a avea un ochi vanat și abia se ține pe picioare, fiind ajutata de partenerul ei de viața, Alex Bodi, sa iasa din mașina. Presa de profil scrie ca Dragușanu ar fi fost batuta ore in șir de Bodi.Potrivit unor…

- Imagini cutremuratoare! Bianca Dragușanu, rupta cu bataia timo de cinci ore de Alex Bodi. Vedeta nici nu se mai poate tine pe picioare, dupa episodul de o violenta greu de imaginat. Bianca Dragușanu, rupta cu bataia de Alex Bodi Dupa ce parea ca totul merge, in sfarsit, bine intre cei doi, apar aceste…