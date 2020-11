Stiri pe aceeasi tema

- In mod oficial, Alex Bodi formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu. Dar ”in secret”, pe Instagram mai precis, omul de afaceri i-a facut ”avansuri” artistei Anna Lesko. Vedeta PRO TV la care Alex Bodi iși incearca norocul Astfel ca patru dintre fotografiile postate recent de frumoasa cantareața pe Instagram…

- S-a aflat ce a facut Bianca Dragușanu dupa scandalul cu Alex Bodi. Cei doi au parasit Romania, duminica dimineața, spre o destinație necunoscuta. Fosta prezentatoare și-a anunțat prietenii de pe Instagram cu o fotografie de pe aeroportul Henri Coanda. Incredibil. Bianca Dragușanu a plecat cu Alex Bodi…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou „adio”. La scurt timp dupa ce a confirmat desparțirea, in exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ii arunca „sageți”, in public, afaceristului. Iata ce mesaj subtil a postat pe Internet!

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…

- Cand totul parea sa mearga bine intre ei, Bianca Dragușanu s-a desparțit din nou de Alex Bodi. Vedeta susține ca ea a pus punct relației, iar decizia ei este definitiva. Bianca Dragușanu și Alex Bodi pareau mai fericiți ca niciodata impreuna, insa nici de aceasta data nu au reușit sa se ințeleaga.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au despartit exact in ziua in care implineau doi ani de relație. "Ieri, pe 1 septembrie, cand am implinit 2 ani de relație am decis sa pun punct. Ieri am decis sa pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau sa-i mulțumesc pentru relația frumoasa pe care am avut-o,…

- Alex Bodi este in doliu. Iubitul Biancai Dragușanu a pierdut una dintre cele mai importante femei din viața sa, iar suferința sa este fara margini. Alex Bodi și-a pierdut bunica și trece prin momente cumplite. Omul de afaceri o internase in spital in urma cu cateva saptamani pentru afecțiuni specifice…