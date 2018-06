Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce v-am dezvaluit, in premiera naționala, ca Bianca Dragușanu și Victor Slav au ales sa mearga pe drumuri separate, informație-bomba care a zguduit showbiz-ul autohton (DETALII AICI), astazi va prezentam imagini de senzație cu celebra prezentatoare TV, obținute la scurt timp dupa anunțul separarii.…

- Citește și: Razvan Botezatu a spus adevarul despre desparțirea Biancai Dragușanu de Victor Slav: “Ruptura nu este acum, ci de ceva timp. Au incercat sa salveze relația” Citește și: Bianca Dragușanu, cadou scump in redacția in care muncește și Victor Slav: “Oarba din iubire” S-au casatorit in 2013,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv! Vestea a șocat pe toata lumea, mai ales ca cei doi pareau de nedesparțit. In urma cu cateva luni, la ultima lor apariție tv impreuna, blondina și tatal copilului ei au vorbit despre relația lor. (Promotiile zilei la monitoare) In luna martie,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, informație prezentata in exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania (DETALII AICI). Dupa separare, prezentatoarea TV a dat o fuga pe litoral, unde s-a distrat așa cum a știut mai bine. Dupa care a ales sa mearga la sala de forța. Pentru…

- O veste bomba a aflat astazi CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, aceea ca Bianca și Victor Slav s-au desparțit și fiecare a inceput sa-și continue planurile separat. Drept dovada, in timp ce Bianca a plecat la mare cu o amica, dar și cu fetița lor, Victor nu a pierdut timpul și s-a distrat cu cel…

- Au planificat un weekend perfect, dar a ieșit cum nu se poate mai prost! Se intampla la sfarșitul lui februarie, cand Bianca Dragușanu și Victor Slav au plecat la schi, dar, acolo, prezentatorul și-a rupt piciorul, pe partie. A urmat operația, apoi atela gipsata. La doua luni de la traumatizanta experiența,…

- Bianca Dragușanu a povestit cum o prietena I s-a destainuit in privința unei relații, iar asta a pus-o pe ganduri. Ea a data poi cateva sfaturi in acest sens. Bianca a petrecut weekend-ul alaturi de fiica sa, Sofia, și de Victor Slav. „M-am distrat in weekend cu familia și sunt fericita. Fii-mea a invațat…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, iar fetița lor, Sofia, a devenit o mica vedeta, datorita parinților care impartașeșc diverse fotografii și filmulețe, pe rețelele de socializare. Vedeta a vorbit despre manipularea in relație, cum…