Stiri pe aceeasi tema

- Pe 2 august, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Tigveni au depistat un barbat de 29 de ani, din Salatrucu, care conducea un autoturism pe raza localitații de domciliu, fara a poseda permis de conducere. In cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal, iar verificarile continua,…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, astfel au fost aplicate 122 de sanctiuni contraventionale si retinute 20 de permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce.…

- In cadrul unei razii printre motocicliști, care a durat șase ore, polițiștii au dat 31 de amenzi. Miercuri, in intervalul orar 20:00 – 04:00, polițiștii Biroul Rutier Timișoara au organizat o acțiune care a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea accidentelor rutiere produse de catre conducatorii…

- La data de 23 iunie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 48 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care, in seara zilei de 20 iunie 2021, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa posede permis…

- La data de 17 iunie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107 B, raza localitații Santimbru, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 23 ani, din Cugir. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Ieri, 30 mai 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 19 ani, din comuna Vințu de Jos, care a fost depistat, in jurul orei 22.00, conducand o motocicleta, pe strada Trandafirilor din comuna, fara sa dețina permis de conducere…

- In data de 19.05.2021, in jurul orei 23:15, politistii au depistat in trafic un barbat in varsta de 42 de ani, in municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe strada Principala, din Teliucu Inferior, fara a poseda permis de conducere. In data de 19.05.2021, in jurul…

- Noi detalii ies la iveala dupa accidentul produs in noaptea de 15 spre 16 mai pe o sosea din comuna Poiana Stampei (Suceava). Soferul bolidului de lux, Ionut Mihai Moldovan, era sub control judiciar, fiind cercetat pentru trafic international de stupefiante si constituirea unui grup infractional organizat.…