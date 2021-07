Stiri pe aceeasi tema

- Oana Sarbu a ajuns in pragul in care nu mai are nevoie de prieteni pentru a se simți bine in oraș. Artista a avut o apariție fresh, ca de fiecare data, pe o terasa de fițe din Capitala, demonstrand ca propria persoana este cateodata de ajuns. Prietenul de nadejde i-a fost doar telefonul mobil, de care,…

- Lumea televiziunii a mai pierdut astazi un nume mare, pe Florin Condurațeanu. Jurnalistul a incetat din viața in urma unui stop cardio-respirator. El fusese invitat cu doar cateva zile in urma in emisiunea Star Magazin de la Antena Stars, locul pe care il considera ”acasa”. Este o zi trista…

- Pe langa spectacolul fotbalistic de pe teren, de la meciul dintre Franța și Germania, publicul a avut parte și de o surpriza inedita care se putea termina destul de rau. Un barbat a aterizat cu parapanta pe gazon, dupa ce a lovit firele care susțin spidercam-ul. Inițial, a fost la un pas sa se prabușeasca…

- Gradinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” din Topoloveni organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: bucatar și muncitor II M (ajutor bucatar). Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției…

- In luna mai, 13 beneficiari ai ajutoarelor sociale din Aiud nu au primit banii dupa ce nu au efectuat munca obligatorie in folosul comunitații In luna mai, 13 beneficiari e venit minim garantat nu au primi ajutor social pentru ca nu au efectuat munca obligatorie in folosul comunitații, informeaza Primaria…

- Alexandra Dinu a fost surprinsa de catre paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la una din cafenelele de lux din Capitala, la care merge frecvent. De data aceasta, insa, frumoasa bruneta nu a fost insoțita de soțul ei, de care este intotdeauna nedezlipita, ci și-a servit…

- Lumea se fereste de ele pentru ca le considera incomode, dar sunt multe situatiile in care ai nevoie de talonete ortopedice personalizate pentru a elimina un disconfort resimtit la nivelul picioarelor.

- Adrian Ilie și Mihai Naboiu se mențin in forma și dupa sarbatori, iar sesiunea de alergat a fost un prilej bun de a profita de vremea calduroasa. Cu toate acestea, fostul fotbalist are ajutor de nadejde și se poate baza tot timpul pe iubita lui, care l-a dus acasa cu bolidul de lux, dupa mișcarea din…