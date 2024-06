Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost acuzata de Gabi Badalau ca i-a fost infidela, a venit momentul ca vedeta sa spuna partea ei de adevar. De aceasta data nu a mai fost ”blanda” și nu a incercat deloc sa il menajeze pe Gabi Badalau. Mai mult, a dezvaluit cum ar fi fost inșelata de el, in momentele in care Bianca Dragușanu…

- Gabi Badalau o acuza pe Bianca Dragușanu ca l-a inșelat cu Auday Al-Ahmad, medicul ei estetician. Dupa patru ani de relație, cei doi s-au desparțit cu scandal, deși in urma cu aproximativ trei saptamani pozau intr-un cuplu fericit. Oficial, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu.…

- Bianca Dragușanu vrea sa se impace cu Claudia Patrașcanu! Vedeta a facut declarații depre conflictul dintre cele doua, pe care a spus ca il regreta. Iata, insa, cum s-a ajuns aici și cine ar fi vinovat de ceea ce s-a intamplat! Bianca Dragușanu a spus totul, dupa ani intregi de cand a inceput scandalul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit din nou! Cei doi au decis sa iși spuna „adio” pentru a 11-a oara! Vedeta și afaceristul s-au impacat, dupa ce s-au separat la inceputul anului 2024.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat intr-o vacanța de vis! Cei doi au lasat in urma problemele despre care s-a vorbit in public și au ales o destinație spectaculoasa! Imaginile pe care Bianca Dragușanu le-a postat pe rețelele de socializare vorbesc de la sine!

- Dezvaluiri bomba au fost facute direct din fața vilei lui Florian Coldea de catre candidatul independent la Sectorul 5, Marian Vanghelie. Acesta susține ca fostul șef al serviciilor romane a incercat sa țina ascunse discuțiile pe care le-a avut cu teroriștii care i-au rapit pe jurnaliștii romani in…

- Expert militar și fost angajat al Pentagonului, Stephen Bryan, dezvaluie ca Franța și-a trimis deja primii 100 de legionari in Ucraina. Potrivit lui Bryan, acești luptatori din Legiunea Straina vor fi angajați in artilerie și observare, sprijinind astfel brigada 54 a Forțelor Armate ale Ucrainei in…

- Calvarul prin care a trecut copilul a durat 4 ani. Baiatul le-a povestit anchetatorilor ca viceprimarul l-ar fi obligat sa munceasca in condiții grele și l-ar fi batut de mai multe ori. Daca refuza sau era obosit, copilul era torturat și pus sa stea intr-o cușca. In plus, era deseori infometat.Adolescentul,…