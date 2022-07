Bianca Dragușanu este cunoscuta de țara intreaga. Diva a intrat in atenția publicului datorita lui Catalin Botezatu in anul 2009. Aceasta a avut o viața controversata din punct de vedere amoros, insa acum se ocupa exclusiv de ea și de fiica ei, Sofia. Vedeta are planuri mari de viitor, iar scopul ei in momentul de fața este sa faca cați mai mulți bani.