Bianca Drăgușanu este mereu atentă când vine vorba de fiica ei, Sofia. Imagini de senzație cu cele două / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Deși are timpul limitat, Bianca Dragușanu știe cum sa se imparta intre viața profesionala și cea personala, iar vedeta este un model pentru fiica ei, Sofia. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație cu cele doua la un restaurant de lux din…

- Celebrul chef Joseph Hadad, 62 de ani, i-a povestit lui Damian Draghici momente din viața sa, amintiri și pilde de la tatal sau, nu poate trece nici acum peste clipele teribile ale morții soției sale și a rememorat cum era viața in Capitala cand a ajuns aici la finele anilor 90 Joseph Hadad, 62 de ani,…

- Nu mai este un secret ca Bianca Dragușanu este adepta ieșirilor in oraș, iar vedeta se bucura din plin de viața. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele blondinei și au surprins imagini de senzație cu aceasta intr-un restaurant de lux din Capitala.

- Catalin Moroșanu știe cum sa se imparta intre viața personala, cat și cea profesionala. Sportivul traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața lui, asta dupa ce soția sa, Georgiana Moroșanu a adus pe lume cel de-al doilea copil la sfarșitul anului trecut. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu…

- Andreea Marin este o femeie responsabila care nu uita de prioritați. Vedeta iși pune sanatatea pe primul loc și nu uita niciodata sa aiba grija de ea! Aceasta a fost surprinsa intr-o farmacie din Capitala, iar cateva minute mai tarziu a intrat intr-un petshop, pentru ca este o iubitoare de animale,…

- Corneluș Dinu este un tata responsabil, dar și un soț grijuliu. Afaceristul a petrecut momente prețioase alaturi de soția lui, Alexandra și fiica lui, la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație cu…

- Viviana Radoi este o mama devotata și se gandește de fiecare data la placerile micuței ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele vedetei și au surprins imagini de senzație in timp ce o rasfața pe fiica ei și este atenta sa nu-i lipseasca nimic.

- In timp ce Bianca Dragușanu se bucura de o vacanța exclusivista in Dubai, Victor Slav petrece momente prețioase alaturi de fiica lui, Sofia in Romania. Cei doi nu rateaza niciun moment in care pot desfașura diferite activitați impreuna. Iata imaginile cu cei doi!