- Bianca Dragușanu a impresionat pe toata lumea, in acest weekend, cu ocazia zilei de naștere a soțului ei. Vedeta i-a dat gata pe fani, dupa ce s-a afișat in ipostaze extrem de prietenești cu fosta soție a soțului ei.

- Telenovela Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu a ajuns deloc la final. Daca va imaginati ca dupa ultimele declaratii ale blondinei totul s-a incheiat, sa stiti ca situatia dintre ei nu este deloc asa.

- Bianca Dragușanu a urcat pe scena de la Gala Performantei și Excelentei, unde a fost premiata. Vedeta parea fericita in compania lui Alex Bodi, de care era hotarata sa divorțeze acum cateva zile. Alex Bodi, prima reactie dupa ce a agresat-o pe Bianca Dragusanu. De la ce a pornit scandalul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au venit impreuna la un eveniment monden, la doar cateva ore dupa ce au aparut imagini in care afaceristul era agresiv cu vedeta. De altfel, in cadrul evenimentului, fosta soție a lui Victor Slav a vorbit pentru prima oara despre divorț, fara sa comenteze insa, imaginile…

- Au bagat actele de divort, in presa au aparut imagini ca ar fi fost agresata, dar ea ii striga iubirea mai tare ca niciodata. Bianca Dragusanu si Alex Bodi au surprins pe toata lumea cand si-au facut aparitia la un eveniment cu staif, acolo unde Bianca a fost premiata. Cum au ramas, de fapt, lucrurile…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au decis sa divorteze, la doar trei luni de la cununia civila. Chiar daca formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, se pare ca acest lucru nu a fost suficient pentru cei doi.

- Astazi este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul romanesc, are un succes fantastic pe plan profesional si si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Bodi. Insa, in anul 2000 Bianca Dragusanu a aparut pentru prima data pe micile ecrane si a spus totul despre relatia ei de atunci cu Mihai.

- Bianca Dragușanu riposteaza, dupa ce s-a scris ca ar datora peste 140.000 de euro statului roman. Blondina a facut declarații, in exclusivitate, despre starea averii ei și a precizat cum stau lucrurile, in realitate.