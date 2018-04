Bianca Dragușanu nu accepta nicio varianta de inșelat, chiar daca ultima forma de infidelitate nu se rezuma la sex. Este vorba de microinșelatul, atunci cand te conectezi cu cineva pe Facebook, dar nu vrei ca iubita sau iubitul sa știe și vorbești pe ascuns. „Mai ales barbații considera ca infidelitatea nu reprezinta neaparat sfarșitul unei […] The post Bianca Dragușanu e tranșanta cand e vorba de noua forma de inșelat: ”Ii dai un capac și gata!” appeared first on Cancan.ro .