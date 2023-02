Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor și Bianca Dragușanu au rupt prietenia din cauza lui Gabi Badalau. Cele doua au avut o prietenie de durata, dar lucrurile s-au schimbat anul trecut, cand Ramona și Monica Gabor s-au intors, pentru scurta vreme in țara și i-au cerut o intalnire omului de afaceri.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a acordat un interviu in care a vorbit despre relația cu tatal copiilor sai, dar și despre episoadele in care micuții ar fi asistat la certurile dintre afacerist și Bianca Dragușanu. Ca urmare a acestor dezvaluiri, vedeta nu a ezitat sa ii dea…

- Vrea sa ii calce pe urme Biancai Dragușanu! In timp ce alte femei din Romania o condamna pe bomba showbiz-ului romanesc pentru intervențiile estetice pe care și le-a facut, o vedeta TV din Romania da carțile pe fața, recunoscand ca actuala iubita a lui Gabi Badalau a ”dat startul” operațiilor la noi…

- De doi ani, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu, iar cu toate ca intre ei au mai existat și impacari și desparțiri, cei doi sunt tot impreuna și foarte fericiți. Spre deosebire de relațiile precedente ale blondinei, de aceasta data ea a ales sa nu-l expuna pe Gabi Badalau atat de tare.…

- Claudia Patrașcanu a divorțat oficial de Gabi Badalau și au stabilit custodia celor doi baieți. La inceput de an, cantareața a anunțat ca iși dorește sa ramana insarcinata. Intr-o postare pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Patrașcanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorințele pe…

- Craciun de coșmar pentru Bianca Dragușanu. Vedeta TV a ajuns la spital, in perfuzii, dupa masa Craciun. Iubita lui Gabi Badalau, fiul celebrului pesedist Niculae Badalau, a ajuns pe mainile medicilor de la o clinica privata. Dragușanu pare sa fi sarit calul cand a venit vorba de mancare, deși are…

- Larisa Udila este o femeie foarte frumoasa, care de fiecare data iși dorește sa arate in cea mai buna forma a ei. Intr-o masura sau alta, vedeta este adepta schimbarilor majore și de fiecare data cand are ocazia viziteaza cabinetul medicului estetician. De aceasta data, bruneta a apelat la noi proceduri.

- Roxana Ciuhulescu implinește 44 de ani pe 23 noiembrie, iar inainte de aniversarea ei , vedeta și-a facut un cadou, așa ca s-a lasat pe mana medicului estetician, pentru a indrepta imperfecțiunile de la nivelul feței. In urma cu ceva timp, vedeta a mai trecut prin cabinetul medicului estetician și pentru…