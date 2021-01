Stiri pe aceeasi tema

- Surprize, surprize tocmai din Dubai! Bianca Dragușanu și fostul iubit al Anei Mocanu, intalnire de gradul 0 in cel mai luxos oraș! Cum s-au fotografiat cei doi? Au ”scapat” imaginea pe rețelele de socializare! Nimeni nu se aștepta!

- Dan Petrescu a plecat, zilele trecute, in Emiratele Arabe Unite, la trei saptamani dupa ce a parasit banca tehnica a echipei CFR Cluj.Tehnicianul a declarat ca in tot acest timp nu s-a uitat la niciun meci de-al fostei sale echipe, unde a petrecut trei ani jumptate."Nu am vazut niciun meci de fotbal…

- ”Tu ești "medicul" care mi-a salvat viața cand alții m-au imbolnavit, "avocatul" care m-a aparat cand alții m-au nedreptațit, "scutul" care m-a protejat cand alții au vrut sa-mi strapunga inima, "stalpul" care m-a susținut cand alții au vrut sa ma ingenuncheze și "soarele" care a adus lumina in viața…

- Bianca Dragușanu este o femeie singura și libera de obligații, astfel ca admiratorii roiesc in jurul ei. Totuși, dupa imaginile surprinse in urma cu doar cateva zile de Paparazzi SpyNews.ro, putem crede ca frumosul cadou primit de blodina este chiar de la barbatul in compania caruia și-a petrecut seara.

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…

- Vedeta mondena care, mai nou, a ieșit din bataia blitz-urilor din cauza bataii pe care, pare-se, a luat-o de la fostul sau iubit, Alex Bodi, se afla in Emiratele Arabe Unite, la buna sa prietena, Monica Gabor. Sunt ani de cand acesta a preferat sa iasa din lumea mondena și sa incerce sa faca ceva profesional,…

- Bianca si Alex au avut o relatie cu multe certuri si despartiri, dar de fiecare data au reusit sa repare lucrurile dintre ei si sa ajunga din nou impreuna. Acum, insa, au ajuns din nou in acelasi punct si au decis sa se separe. Dupa despartirea de Bodi, Bianca Dragusanu a plecat din tara pentru…