Bianca Dragusanu, despre o relaţie interzisă la locul de muncă: "Ori îl violezi, ori îţi dai demisia!" "Ne-am dus la o masa langa lac, cu mai multi prieteni si prietenii lor. Ce inseamna noi prieteni? Noi barfe. Era o tipa care se temea de ziua de luni, adica de astazi. 'Imi este orare sa ma intorc la birou si sa dau cu ochii de colegul meu'- zicea tipa. Cica baiatul asta frumusel a venit in biroul ei si au glumit, am baut cafele si au iesit la o cina. Fata a vrut sa-l pupe, insa baiatul i-a spus ca a inteles gresit, ca vrea sa fie doar prieteni. Fata ne intreba pe noi ce sa faca, ii parea rau ca a facut ea primul pas. Un prieten i-a spus: Ori il violezi, ori iti dai demisia", a povestit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

