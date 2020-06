Bianca Drăgușanu, despre a treia căsătorie: „Dumnezeu mi-a dat…” Bianca Dragușanu (38 ani) a vorbit despre o a treia casatorie, dupa cce primele doua, cu Victor Slav și Alex Bodi, au eșuat. Vedeta a spus in cadrul emisiunii „Vorbeșre Lumea” de pe Pro TV, ca și-ar dori sa se recasatoreasca atunci cand va gasi partenerul ideal. „Cred ca dupa 1 an de stat cu cineva poți sa-ți dai seama daca ești compatibil cu partenerul tau. Daca vezi ca aceasta compatibilitate nu este potrivita, atunci trebuie sa te iei sa pleci. Dumnezeu mi-a dat semne și m-a pus sa invaț lecții. Acum suflu și-n iaurt”, a afirmat Bianca la „Vorbește lumea”. „Consider ca au fost experiențe și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

