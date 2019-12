Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu a postat acum cateva zile un mesaj pe un site de socializare: "Viața este ca o carte. Fiecare zi este un capitol diferit". Alex Bodi a stiut ca este un mesaj transmis lui, pentru ca l-a preluat pe contul sau de socializare si l-a distribuit mai departe. Acum, cei doi au mers…

- Nici vorba de impacare in cuplul Bianca Dragusanu- Alex Bodi. Desi cei doi si-au facut aparitia miercuri seara la doua evenimente mondene la care au fost numai un zambet, in fapt vedeta si omul de afaceri sunt departe de a face pace. Cei doi isi negociaza la sange impacarea, fiind surprinsi de fotoreporterii…

- Cand iubirea-i mare e greu de stapanit! Uite divorțul, nu e divorțul! Bianca Dragușanu și Alex Bodi au confirmat saptamana trecuta desparțirea, dupa ce www.spynews.ro au publicat in exclusivitate informația. Acum, dupa ce el s-a intors in țara, lucrurile par sa fie diferite, caci cei doi sunt din nou…

- Alex Bodi a spus familiei ce isi doreste dupa divortul de Bianca, la cateva zile dupa ce a dezvaluit ca s-a separat de vedeta. Bodi s-a dus intr-o calatorie de afaceri in Germania, ocazie cu care s-a dus si la un magazin de haine. ( vezi cum l-a facut praf Bianca pe Bodi ) Alex Bodi a spus familiei…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus adio și de aceasta data ambii susțin ca este pentru ultima oara. Au format unul dintre cele mai invidiate cupluri din showbiz, dar acum au decis sa mearga pe drumuri separate, o data pentru totdeauna.

- Catalin Botezatu a facut declarații dure pentru Cancan. Bianca Dragusanu, la URGENTE dupa ce a fost agresata de SOT. I-a infipt furculita in mana cand a aflat de divort FOTO "In primul rand, daca este adevarat, pentru ca am auzit varianta asta de mai multe ori, nu trebuie sa ne bucuram…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au decis sa divorteze, la doar trei luni de la cununia civila. Chiar daca formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, se pare ca acest lucru nu a fost suficient pentru cei doi.