Bianca Dragușanu a luat pe toata lumea prin surprindere, asta imediat dupa ce s-a afișat pe rețelele de socializare cu sange pe fața. Nu, nu este o gluma de-a vedetei, ci se vede clar cum la nas are sange. Iata ce a pațit diva sexy, dar și anunțul pe care l-a facut in legatura cu ipostaza in care s-a aratat in fața tuturor.