Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu a implinit 43 de ani in plina pandemie decoronavirus, iar aceasta și-a sarbatorit ziua de naștere ca la carte, alaturide fiica ei. In plina pandemie de coronavirus, in autoizolare, timpul capata alte proporții, astfel ca Adina a luat, chiar de ziua ei, o decizie complicata. Vedeta a hotarat…

- Tily Niculae a devenit mama pentru a doua oara, in urma cu o saptamana, cand a adus pe lume un baiețel sanatos. Actrița a povestit pentru revista VIVA!, experiența de a naște intr-un spital, in plina pandemie de coronavirus. „Am incercat sa raman cat mai echilibrata, sa nu mapanichez, sa ințeleg ca…

- Chiar daca Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, Mirela Vaida nu se lasa. Vedeta iși gasește imediat activitați pe timp de izolare, care sa o faca sa uite de momentele dificile prin care trec milioane de romani in aceste momente.

- ”Traiește-ți viața ca un fluture, ia o pauza, dar niciodata nu uita sa zbori” este mesajul actriței postat pe Internet. Citeste si: Iulia Vantur nu se mai ascunde. Imaginea cu Salman Khan care o da de gol! FOTO Iulia Vantur: "Sper sa fiu o mama responsabila si buna" Iulia Vantur…

- Bianca Dragușanu pare ca sfideaza regulile pe care autoritațile le-au impus in privire la contextul pandemiei de coronavirus. In ultimele zile a ieșit mai tot timpul din casa și a fost aspru criticata, dar acum vine cu reacția.

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cantareața are o familie minunata, formata dintr-un soț iubitor și doi copii superbi. Vedeta a luat in serios pandemia de coronavirus și a luat deja cateva masuri de precauție.